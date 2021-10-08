Остались жена и две дочки: что известно об умершем нардепе Полякове (фото)

Народному депутату было всего 33 года

В пятницу, 8 октября, стало известно о смерти украинского политика, предпринимателя, общественного деятеля, волонтера, руководителя "Украинского центра противодействия преступности и коррупции" Антона Полякова.

Антон Поляков родился 11 ноября 1987 года в Чернигове. В 2004 году закончил Черниговский коллегиум №11. Проходил срочную службу в Внутренних войсках МВД Украины (Одесса), где занимался охраной подвижного состава во время этапирования заключенных. В 2010 году зарегистрировал торговую марку "Підрахуй" (магазин, специализирующийся на продаже напольных покрытий), позже открыл магазин LaminateExpert.

В 2020 году закончил Киевский университет рыночных отношений по специальности "Право".

С 29 августа 2019 — народный депутат IX созыва от партии "Слуга народа" в Чернигове. Был членомн Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председателем подкомитета по вопросам соблюдения антикоррупционного законодательства в сфере реформирования оборонно-промышленного комплекса.

Антон Поляков

15 ноября 2019 году был исключен из фракции "Слуги". Причина исключения — не голосование за законопроекты, по которым есть общее решение фракции. Тогда Поляков назвал это решение политической расправой. По его словам, ему объяснили исключения тем, что он имел в Telegram канал, в котором критиковал фракцию и ее решение. К июню 2020 был внефракционным.

Антон Поляков

30 июня 2020 года стал членом депутатской группы "За майбутнє". Во время местных выборов баллотировался на пост городского головы Чернигова.

Также Поляков известен тем, что подал более 6000 поправок к банковскому законопроекту, регулирующему вопросы выведенных с рынка банков. Всего к законопроекту было подано рекордное количество поправок — более 16 тысяч. В конце концов закон приняли в мае этого года. После чего стало возможным продолжение сотрудничества с МВФ.

Известно, что в начале сентября прошлого года был подвергнут нападению около 5 утра на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева. Нардеп не поделил дорогу с двумя обидчиками, которые были на машине.

Антон Поляков

Несколько дней назад в прямом эфире программы "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" Поляков заявил, что нардепы от "Слуги народа" якобы получали деньги в конвертах за поддержку закона об олигархах.

Антон Поляков был женат на Галине Поляковой и воспитывал двух дочерей.

Антон Поляков

Антон Поляков

Антон Поляков с женой Галиной

Напомним что недавно стало известно о смерти известного украинского синоптика Леонида Горбаня.