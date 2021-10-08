Залишилися дружина і дві дочки: що відомо про померлого нардепа Полякова (фото)

Народному депутату було всього 33 роки

У п’ятницю, 8 жовтня, стало відомо про смерть українського політика, підприємця, громадського діяча, волонтера, керівника "Українського центру протидії злочинності та корупції" Антона Полякова.

Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові. У 2004 році закінчив Чернігівський колегіум №11. Проходив строкову службу в Внутрішніх військах МВС України (Одеса), де займався охороною рухомого складу під час етапування ув’язнених. У 2010 році зареєстрував торгову марку "Підрахуй" (магазин, що спеціалізується на продажу підлогових покриттів), пізніше відкрив магазин LaminateExpert.

У 2020 році закінчив Київський університет ринкових відносин за спеціальністю "Право".

З 29 серпня 2019 — народний депутат IX скликання від партії "Слуга народу" в Чернігові. Був членомн Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики, головою підкомітету з питань дотримання антикорупційного законодавства в сфері реформування оборонно-промислового комплексу.

Антон Поляков

15 листопада 2019 року було виключено з фракції "Слуги". Причина виключення — неголосування за законопроекти, за якими є спільне рішення фракції. Тоді Поляков назвав це рішення політичною розправою. За його словами, йому пояснили виключення тим, що він мав на Telegram канал, в якому критикував фракцію і її рішення. До червня 2020 був позафракційним.

Антон Поляков

30 червня 2020 року став членом депутатської групи "За майбутнє". Під час місцевих виборів балотувався на посаду міського голови Чернігова.

Також Поляков відомий тим, що подав понад 6000 поправок до банківського законопроекту, що регулює питання виведених з ринку банків. Всього до законопроекту було подано рекордну кількість поправок — понад 16 тисяч. Зрештою закон прийняли в травні цього року. Після чого стало можливим продовження співпраці з МВФ.

Відомо, що на початку вересня минулого року був підданий нападу близько 5 ранку на вулиці Богдана Хмельницького в центрі Києва. Нардеп не поділив дорогу з двома кривдниками, які були на машині.

Антон Поляков

Кілька днів тому в прямому ефірі програми "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" Поляков заявив, що нардепи від "Слуги народу" нібито отримували гроші в конвертах за підтримку закону про олігархів.

Антон Поляков був одружений на Галині Поляковій і виховував двох дочок.

Антон Поляков

Антон Поляков

Антон Поляков з дружиною Галиною

Нагадаємо що нещодавно стало відомо про смерть відомого українського синоптика Леоніда Горбаня.