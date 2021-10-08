Полякова качало и рвало: таксист открыл детали смерти нардепа в Киеве

Таксист из Азербайджана рассказал, как подобрал выпившего нардепа и тому стало плохо

Стали известны подробности смерти 33-летнего нардепа Антона Полякова, которому стало плохо в такси по дороге домой в ночь на 8 октября.

О том, что произошло и как спасали Полякова, рассказал киевский таксист. Об этом пишет "Страна".

Водитель, который вез нардепа домой, — гражданин Азербайджана Эльмир М. — вспоминает, что подобрал Полякова у дороги на проспекте Соборности, 2, где с виду пьяный нардеп ловил машину.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", — говорит таксист.

После этот автомобиль остановили патрульные, так как водитель нарушил ПДД. Тогда и выяснилось, что на заднем сидении сидит нардеп и он без сознания.

По словам Эльмира, они тут же вызвали скорую, сотрудники которой около получаса откачивали Антона Полякова, но попытки оказались тщетными.

Сейчас копы восстанавливают события того вечера и выясняют, с кем отдыхал народный депутат. По факту его смерти открыто уголовное производство по статье "Убийство".

Напомним, через месяц политику должно было исполниться 34 года. Он прошел в Раду в составе фракции "Слуга народа", но вскоре покинул ее и в последнее время отличался критикой правящей партии. Год назад, в начале сентября 2020 года, на Полякова нападали в Киеве.