Полякова гойдало і рвало: таксист відкрив деталі смерті нардепа в Києві

Таксист з Азербайджану розповів, як підібрав нардепа і тому стало погано

Стали відомі подробиці смерті 33-річного нардепа Антона Полякова, якому стало погано в таксі по дорозі додому в ніч на 8 жовтня.

Про те, що сталося і як рятували Полякова, розповів київський таксист. Про це пише "Страна".

Водій, який віз нардепа додому, — громадянин Азербайджану Ельмір М. — згадує, що підібрав Полякова у дороги на проспекті Соборності, 2, де на вигляд п’яний нардеп ловив машину.

"Стояла людина, хиталася. Я зупинився. Потім їхав, його нудило. Він був явно п’яний", — говорить таксист.

Після цього автомобіль зупинили патрульні, так як водій порушив ПДР. Тоді і з’ясувалося, що на задньому сидінні сидить нардеп і він без свідомості.

За словами Ельміра, вони тут же викликали швидку, співробітники якої близько півгодини відкачували Антона Полякова, але спроби виявилися марними.

Зараз копи відновлюють події того вечора і з’ясовують, з ким відпочивав народний депутат. За фактом його смерті відкрито кримінальне провадження за статтею "Вбивство".

Нагадаємо, через місяць політику мало виповнитися 34 роки. Він пройшов в Раду в складі фракції "Слуга народу", але незабаром покинув її і останнім часом відрізнявся критикою правлячої партії. Рік тому, на початку вересня 2020 року, на Полякова нападали в Києві.