Не дожил месяца до пятидесятилетия: умер вокалист группы "Мертвий Півень" Мисько Барбара

Певец был бессменным вокалистом группы "Мертвий Півень" с 1989 года.

В возрасте 49 лет умер украинский певец и актер Михаил "Мисько" Барбара.

Об этом сообщил у себя на странице в Фейсбук народный депутат Владимир Вятрович.

"RIP Мисько Барбара. Один из отцов-основателей украинского рока. Одновременно беззаботный как настоящий рок-н-рольщик и глубокий как настоящий украинский актер. Нам тебя будет не хватать", — написал он.

По данным Еспресо, предварительной причиной смерти называется остановка сердца.

Барбара вместе с другими музыкантами в 1989 году создал группу "Мертвий Півень" и с тех пор являлся ее бессменным вокалистом.

С 1998 года проживал в Харькове, где некоторое время являлся главой местного театра "Арабески".

14 ноября ему должно было исполнится 50 лет.

Как сообщалось ранее, 6 октября из жизни в возрасте 47 лет ушел пионер украинского интернета и создатель одного из первых отечественных файлообменников Алексей Мась.