Розірвав зв’язки із родичами в Росії і говорить українською: що відомо про чоловіка зіркової актриси Ольги Гришиної
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1458
Кашліков родом із Новосибірська, але воліє жити та працювати в Києві
Як і зрадниця Євгенія Лоза, актриса Ольга Гришина відома своїми ролями у багатьох серіалах та фільмах українсько-російського виробництва. Зірка до повномасштабного вторгнення нерідко працювала з колегами із країни-окупантки, які зараз підтримують диктатора Путіна та війну. Втім, Гришина обрала Україну та щаслива у шлюбі з чоловіком, родом із Новосибірська.
42-річна зірка телепроєктів "Гречанка", "Центральна лікарня" та "Пес" перебуває у шлюбі з режисером Кирилом Кашліковим. "Телеграф" розповідає, що відомо про нього та як виглядає чоловік.
Що відомо про Кирила Кашлікова
Народився у Новосибірську, там навчався у місцевому театральному училищі. Після служби в армії переїхав до Києва слідом за своїм учителем, і 1993 року закінчив Київський театральний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого.
1994 року Кашліков приєднався до трупи Київського театру російської драми імені Лесі Українки (нині Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки). У 2008 році став лауреатом премії "Київська пектораль" за найкращий режисерський дебют зі спектаклем "Солдатики".
2011 року Кирило Кашліков удостоєний звання "Народний артист України". З весни 2022 року фактично виконував обов’язки директора театру, а 30 грудня 2022 року його офіційно затверджено на цій посаді рішенням Міністерства культури України.
Ольга Гришина та Кирило Кашліков разом виховують доньку. Подружжя не виносить особисте життя на публіку.
Кирило Кашліков і родичі в Росії
Батьки режисера жили в Новосибірську та працювали у сфері культури. В інтерв’ю Світлані Леонтьєвій у програмі "Точка опори" Кашліков заявив, що його близьких вже немає в живих, а з іншими родичами після повномасштабки не спілкується.
"Для мене війна — той період життя, коли немає відтінків. Є тільки чорне та біле. Першого кола близьких (у РФ — ред.) уже нема: тата, мами, сестри. Залишилися двоє племінників. Не спілкуємося. Я відрізав все, що пов'язано з Росією, але не тому, що я не хочу їх чути, а тому, що не можу. Не можу розмовляти навіть із тими, хто нас дуже підтримує. Таких багато", — сказав Кашліков.
Відомий режисер багато років живе та працює в Україні, також чоловік чудово розмовляє українською мовою.
Раніше ми повідомляли про смерть зірки фільму "Довбуш". "Телеграф" писав, що відомо про актора Якова Ткаченка.