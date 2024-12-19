Розірвав зв’язки із родичами в Росії і говорить українською: що відомо про чоловіка зіркової актриси Ольги Гришиної

Кашліков родом із Новосибірська, але воліє жити та працювати в Києві

Як і зрадниця Євгенія Лоза, актриса Ольга Гришина відома своїми ролями у багатьох серіалах та фільмах українсько-російського виробництва. Зірка до повномасштабного вторгнення нерідко працювала з колегами із країни-окупантки, які зараз підтримують диктатора Путіна та війну. Втім, Гришина обрала Україну та щаслива у шлюбі з чоловіком, родом із Новосибірська.

42-річна зірка телепроєктів "Гречанка", "Центральна лікарня" та "Пес" перебуває у шлюбі з режисером Кирилом Кашліковим. "Телеграф" розповідає, що відомо про нього та як виглядає чоловік.

Що відомо про Кирила Кашлікова

Народився у Новосибірську, там навчався у місцевому театральному училищі. Після служби в армії переїхав до Києва слідом за своїм учителем, і 1993 року закінчив Київський театральний інститут ім. І. К. Карпенка-Карого.

1994 року Кашліков приєднався до трупи Київського театру російської драми імені Лесі Українки (нині Національний академічний драматичний театр імені Лесі Українки). У 2008 році став лауреатом премії "Київська пектораль" за найкращий режисерський дебют зі спектаклем "Солдатики".

2011 року Кирило Кашліков удостоєний звання "Народний артист України". З весни 2022 року фактично виконував обов’язки директора театру, а 30 грудня 2022 року його офіційно затверджено на цій посаді рішенням Міністерства культури України.

Ольга Гришина та Кирило Кашліков разом виховують доньку. Подружжя не виносить особисте життя на публіку.

Ольга Гришина та Кирило Кашліков оберігають своє сімейне життя

Кирило Кашліков і родичі в Росії

Батьки режисера жили в Новосибірську та працювали у сфері культури. В інтерв’ю Світлані Леонтьєвій у програмі "Точка опори" Кашліков заявив, що його близьких вже немає в живих, а з іншими родичами після повномасштабки не спілкується.

"Для мене війна — той період життя, коли немає відтінків. Є тільки чорне та біле. Першого кола близьких (у РФ — ред.) уже нема: тата, мами, сестри. Залишилися двоє племінників. Не спілкуємося. Я відрізав все, що пов'язано з Росією, але не тому, що я не хочу їх чути, а тому, що не можу. Не можу розмовляти навіть із тими, хто нас дуже підтримує. Таких багато", — сказав Кашліков.

Відомий режисер багато років живе та працює в Україні, також чоловік чудово розмовляє українською мовою.

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