Померла 18-річна учасниця "Україна має талант": вона підкорила українців, ще будучи дитиною (відео)

У 5 років юна гімнастка викликала фурор у популярному талант-шоу

У четвер, 19 грудня, стало відомо про смерть молодої української гімнастки Емілі Москаленко. Дівчині було всього 18 років. Найбільше вона запам'яталася українцям у 2014 році, коли вийшла на сцену шоу "Україна має талант".

Сумною новиною поділилася у соцмережі мама Емілі. "Біль… Прошу без запитань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко", — написала у Фейсбуці Тетяна Москаленко.

Що відомо про Емілі Москаленко

Емілі стала відомою ще у 5 років, коли брала участь у четвертому та шостому сезонах шоу "Україна має талант". На проєкті дівчинка підкорила глядачів своїми гімнастичними здібностями. Вона вразила всіх присутніх, і зал аплодував стоячи:

Також у 2016 році Емілі брала участь у проєкті "Танцюють всі". Вона дійшла до суперфіналу.

Москаленко активно розвивала свою кар’єру як в Україні, так і за кордоном. В останні роки життя Емілі проживала з сім’єю в Києві, але також часто бувала в Канаді та США, де навчалася акторській майстерності та моделінгу.

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