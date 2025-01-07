Туди особисто приїжджав Зеленський: як виглядає місце загибелі Кузьми Скрябіна

На місці загибелі артиста встановили пам'ятник

Український співак і лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко увійшов в історію української музики. Сучасники часто наспівують його пісні "Старі фотографії", "Мам", "Люди як кораблі" та поширюють уривки з його інтерв'ю. Виконавець трагічно загинув у ДТП на Дніпропетровщині.

"Телеграф" розповість про те, який вигляд має місце, де загинув Кузьма і також пам'ятник співаку.

Місце, де загинув Андрій Кузьменко

Смерть відомого співака досі обговорюють у суспільстві, хоча минуло вже майже 10 років. Чимало людей сумніваються у тому, що артист випадково загинув у аварії. А все тому, що Кузьма різко критикував владу за корупцію, поганий стан доріг і низький рівень життя громадян.

2 лютого 2015 року артист повертався до Києва з концерту у Кривому Розі. Біля села Лозуватка Криворізького району, що на Дніпропетровщині, авто співака Toyota Sequoia зіштовхнулось з молоковозом. Смерть співака настала через пів години після аварії. Пасажирку, яка їхала зі співаком, і водія молоковоза госпіталізували. Їм вдалося вижити.

Андрія Кузьменка поховали в родинному склепі на Брюховицькому кладовищі. Артисту встановили пам’ятник з сірого граніту й табличкою "Кузьма Скрябін", оскільки так співака часто називали у шоубізнесі.

Фото Вадима Савченка

Натомість на місці загибелі Кузьми у 2015 році встановили двометровий меморіальний знак. На його відкриття прийшли рідні, друзі, колеги та прихильники творчості "Скрябіна". Верхня частина пам'ятника виконана у вигляді хреста, а нижня — меморіальна плита, на якій можна побачити рядки з пісні "Скрябіна" — "Пусти мене" і слова молитви "Отче наш". Меморіал встановили за кошти небайдужих.

У 2019 році ділянку дороги, де загинув Кузьма, відремонтували. Однак ями усунули лише на небезпечному повороті та навпроти пам'ятника артисту, а далі стан дороги не змінився.

У 2020 році на місце загибелі Кузьми приїжджав президент України Володимир Зеленський. Він поклав квіти до меморіалу співака. Також глава держави присвоїв артисту звання "Героя України".

Фото: ОП

Фото: ОП

Однак вже у 2021 році в мережі можна побачити фото, що стан дороги на трасі, де загинув артист, суттєво не змінився.

Раніше "Телеграф" писав про будинок у Києві, де мешкав лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко. Там йому встановили меморіал, який має нестандартний вигляд.