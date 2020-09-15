Скачать
Вторник, 15.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Степанов обсудил карантин с мэрами городов: о чем договорились
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Россияне уничтожают последние водохранилища в Крыму (фото)
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Букмекеры назвали АЗ фаворитом в киевском матче с Динамо
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"
Дарья Петрожицкая поборола Covid-19: "Теперь возвращаюсь в жизнь"

Джоан Роулинг объявили "мертвой": все из-за ее новой книги

Джоан Роулинг объявили "мертвой": все из-за ее новой книги
14:51 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
В Twitter набирает популярность хэштег #RIPJKRowling, и хотя писательница жива и здорова, критики уверенно хоронят ее карьеру.

Причиной такого "поведения" критиков и поклонников писательницы стала ее новая книга о серийном убийце, который переодевается в женщину(выход книги намечен на сегодня, 15 сентября). Еще не успокоившаяся публика оценила это как очередной плевок в сторону транс-сообщества и поспешила осудить книгу еще до ее прочтения.

Джоан Роулинг опубликовала новый роман всего через пару месяцев после скандального эссе, в котором изложила свои взгляды на трансгендеров,  где писательница высказывалась очень неэтично. Многие активисты, поклонники "Гарри Поттера" и даже сами актеры, сыгравшие главные роли в саге, сочли такую позицию трансфобной.

А новый детектив, который получил название "Беспокойная кровь" (Troubled Blood), как раз и рассказывает о мужчине, который переодевается в платья и жестоко убивает женщин, описывая мужчину трансвестита. И, как отметило в рецензии к книге издание The Telegraph - "мораль книги, кажется, такова: никогда не доверять мужчине в платье".

Новый роман активизировал соцсети. И многие, вероятно уже бывшие, поклонники продолжают хоронить карьеру Роулинг.

"Она не мертва, но она убила свою карьеру, гордо ненавидя трансгендеров, и в любом случае никто не будет по ней так сильно скучать", - пишут пользователи Twitter. - "Самое печальное, что женщина, которая вдохновляла миллионы детей быть добрыми друг к другу несмотря на наши различия, теперь сама является фанатиком". 

Многие пользователи также постят странные или отфотошопленные снимки Джоан.  Например, один из пользователей в Твиттер опубликовал фотографию Роулинг совмещенную с изображением Волан-де-Морта.

Впрочем, нашлись и те, кто выступили в защиту Роулинг. Среди таких — актер Джеймс Дрейфус. В своем Твиттере он написал: "Тот факт, что отвратительный хэштег #RIPJKRowling в трендах в этой беспорядочной платформе, говорит вам все, что вам нужно знать о мышлении этих людей. Прочтите комментарии. Никогда больше не просите меня пояснить мою позицию по этому поводу. Это бред. Просто бред".  Он также сопроводил свой пост хештегом #IStandWithJKRowling (#ЯПоддерживаюРоулинг).

Сама писательница пока ничего не комментирует.

Санкции против Джоан Роулинг: фанаты сводят татуировки из любимыми героями "Гарри Поттера"

Напомним, что "Беспокойная кровь" - это пятая книга из серии романов о частном детективе Корморане Страйке, изданная под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роулинг, Литература, Роман, Книга, Писательница.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Им обоим тошно: психолог разобрала фото встречи Путина и Лукашенко
02 "Поворот не туда" по-австралийски: группа горбатых китов заплыла в кишащую крокодилами реку
03 Из "Слуга народа" из-за взятки выгоняют нардепа: кто такой Александр Юрченко и на чем его "спалили"
04 Первая менструация: как поддержать и чем помочь дочери
05 Как предотвратить шизофрению: полезное исследование
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий
В страшном ДТП в России погибли шесть человек, в том числе дети: фото последствий
Навальный планирует вернуться в Россию
Навальный планирует вернуться в Россию
Коронавирус в мире: количество инфицированных приближается к 30 миллионам
Коронавирус в мире: зафиксировали почти 30 млн случаев
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Презентация Apple 2020: где и когда смотреть прямую трансляцию
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь