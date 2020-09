Джоан Роулинг объявили "мертвой": все из-за ее новой книги

Причиной такого "поведения" критиков и поклонников писательницы стала ее новая книга о серийном убийце, который переодевается в женщину(выход книги намечен на сегодня, 15 сентября). Еще не успокоившаяся публика оценила это как очередной плевок в сторону транс-сообщества и поспешила осудить книгу еще до ее прочтения.

Джоан Роулинг опубликовала новый роман всего через пару месяцев после скандального эссе, в котором изложила свои взгляды на трансгендеров, где писательница высказывалась очень неэтично. Многие активисты, поклонники "Гарри Поттера" и даже сами актеры, сыгравшие главные роли в саге, сочли такую позицию трансфобной.

А новый детектив, который получил название "Беспокойная кровь" (Troubled Blood), как раз и рассказывает о мужчине, который переодевается в платья и жестоко убивает женщин, описывая мужчину трансвестита. И, как отметило в рецензии к книге издание The Telegraph - "мораль книги, кажется, такова: никогда не доверять мужчине в платье".

Новый роман активизировал соцсети. И многие, вероятно уже бывшие, поклонники продолжают хоронить карьеру Роулинг.

"Она не мертва, но она убила свою карьеру, гордо ненавидя трансгендеров, и в любом случае никто не будет по ней так сильно скучать", - пишут пользователи Twitter. - "Самое печальное, что женщина, которая вдохновляла миллионы детей быть добрыми друг к другу несмотря на наши различия, теперь сама является фанатиком".

Oh no, the transphobe is gone #RIPJKRowling pic.twitter.com/ms20aLhh6I

Многие пользователи также постят странные или отфотошопленные снимки Джоан. Например, один из пользователей в Твиттер опубликовал фотографию Роулинг совмещенную с изображением Волан-де-Морта.

Впрочем, нашлись и те, кто выступили в защиту Роулинг. Среди таких — актер Джеймс Дрейфус. В своем Твиттере он написал: "Тот факт, что отвратительный хэштег #RIPJKRowling в трендах в этой беспорядочной платформе, говорит вам все, что вам нужно знать о мышлении этих людей. Прочтите комментарии. Никогда больше не просите меня пояснить мою позицию по этому поводу. Это бред. Просто бред". Он также сопроводил свой пост хештегом #IStandWithJKRowling (#ЯПоддерживаюРоулинг).

The fact the disgusting hashtag #RIPJKRowling is trending on this mess of a platform, tells you everything you need to know about the mindset of these TRAs. Read the comments.

Don’t ever ask me to justify my position on this again.

It’s sick. Just sick. #IStandWithJKRowling

— James Dreyfus (@DreyfusJames) September 14, 2020