The Beatles покажут фильм Yellow Submarine онлайн (Видео)

В ближайшие выходные группа The Beatles запустит онлайн-трансляцию фильма 1968 года "Yellow Submarine", с субтитрами из текстов песен.

Показ состоится на официальном YouTube-канале группы 25 апреля в 19:00 по киевскому времени.

В Twitter-аккаунте The Beatles появился видеоанонс мероприятия от Ринго Старра:

All aboard for the Yellow Submarine YouTube Sing-A-Long Watch Party! This Saturday, 25th April, at 9am PDT (12pm EDT/5pm BST) #StayHome with us in a celebration of love and music. #YellowSubLive

Find out more and set a reminder, here: https://t.co/k38oB0AERx pic.twitter.com/iLeWEZclgi

— The Beatles (@thebeatles) April 22, 2020