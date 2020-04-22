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Play On Fest: Warner Music Group проведет музыкальный онлайн-фестиваль

Play On Fest: Warner Music Group проведет музыкальный онлайн-фестиваль
09:52 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Музыкальный фестиваль продлится три дня - с 24 по 26 апреля.

Warner Music Group проведет трехдневный музыкальный онлайн-фестиваль Play On Fest, в рамках которого будут собирать средства на борьбу с Covid-19.

Участниками фестиваля станут: Korn, Green Day, Slipknot, Twenty One Pilots, Panic! At The Disco, Paramore, Coldplay, Бруно Марс, Карди Би, Эд Ширан и многие другие звезды. За три дня зрителям удастся посмотреть записанные ранее уникальные выступления артистов.

Трансляция концертов начнется в пятницу 24 апреля и закончится 26 апреля. Всю серию шоу можно посмотреть на канале Songkick в YouTube.

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Warner Music Group уже запустила предварительную продажу эксклюзивной продукции Play On Fest, а вся выручка пойдет в фонд "COVID-19 Solidarity Response Fund", который помогает Всемирной организации здравоохранения.

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Музыка, Эд Ширан, Slipknot, Warner Music Group, Twenty One Pilots, Онлайн-фестиваль, Play On Fest.
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