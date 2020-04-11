Скачать
Суббота, 11.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
10 правил которые уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить COVID-19 (Видео)
10 правил которые уберегут жизнь: врач дал советы, как не подхватить COVID-19 (Видео)
Епифаний: На Вербное воскресенье священники ПЦУ будут рядом в молитве (Видео)
Епифаний: На Вербное воскресенье священники ПЦУ будут рядом в молитве
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Rogers Cup в Монреале отменен из-за коронавируса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 апреля

Текст песни The Beatles "Hey Jude" ушел с молотка за $910 тысяч (Фото, Видео)

Текст песни The Beatles "Hey Jude" ушел с молотка за $910 тысяч (Фото, Видео)
16:35 Сегодня Телеграф zn.ua

Новости шоу бизнеса:На аукционе Julien’s Auctions в Америке был продан написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является сам Пол Маккартни.

Листы с рукописным текстом песни Hey Jude группы The Beatles ушли с молотка на торгах, которые были проведены аукционным домом Julien's Auctions за 910 тысяч долларов. Как сообщается на сайте аукциона, оценочная стоимость лота составляла 160-180 тысяч долларов.

Текст был написан от руки Полом Маккартни и использовался во время записи песни на студии в 1968 году. Строки песни пронумерованы, между ними нанесены записи "пауза", а в конце написано "конец, затухание".

Отмечается, что Маккартни написал песню для сына Джона Леннона Джулиана для того, чтобы поддержать его во время развода родителей. Изначально она называлась Hey Jules.

Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)

Напомним, в декабре прошлого года легендарные очки Джона Леннона продали за 183 тысячи долларов. Неизменный аксессуар участника знаменитой группы "The Beatles" продали на аукционе за немалую сумму.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Америка, Пол Маккартни, The Beatles, Джон Леннон, Рукопись, Hey Jude, Julien"s Auctions, Hey Jules.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберете цвет и узнайте немного больше о своей жизни
02 Моделирование показало, как коронавирус распространяется в помещении (Видео)
03 Как в сказке: самые красивые острова Бразилии
04 КСУ закрыл дело депутатской неприкосновенности
05 Мадонна в трауре: за последние сутки певица потеряла троих близких друзей из-за коронавируса (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 11 апреля
Пандемия COVID-19: в Германии более 2 тыс человек стали жертвами заболевания
В Германии более 2 тыс человек стали жертвами COVID-19
Поддержка украинского бизнеса: что у планах Минэкономики
Поддержка бизнеса: что у планах Минэкономики
Звезда фильма &quot;Человеческая многоножка&quot; умер в возрасте 78 лет
Звезда фильма "Человеческая многоножка" умер в возрасте 78 лет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь