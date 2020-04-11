Текст песни The Beatles "Hey Jude" ушел с молотка за $910 тысяч (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:На аукционе Julien’s Auctions в Америке был продан написанный от руки текст легендарной песни Hey Jude, автором которой является сам Пол Маккартни.

Листы с рукописным текстом песни Hey Jude группы The Beatles ушли с молотка на торгах, которые были проведены аукционным домом Julien's Auctions за 910 тысяч долларов. Как сообщается на сайте аукциона, оценочная стоимость лота составляла 160-180 тысяч долларов.

Текст был написан от руки Полом Маккартни и использовался во время записи песни на студии в 1968 году. Строки песни пронумерованы, между ними нанесены записи "пауза", а в конце написано "конец, затухание".

Отмечается, что Маккартни написал песню для сына Джона Леннона Джулиана для того, чтобы поддержать его во время развода родителей. Изначально она называлась Hey Jules.

Напомним, в декабре прошлого года легендарные очки Джона Леннона продали за 183 тысячи долларов. Неизменный аксессуар участника знаменитой группы "The Beatles" продали на аукционе за немалую сумму.