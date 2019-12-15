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Легендарные очки Джона Леннона продали за 183 тысячи долларов (Фото)

Легендарные очки Джона Леннона продали за 183 тысячи долларов (Фото)
21:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Неизменный аксессуар участника знаменитой группы "The Beatles" продали на аукционе за немалую сумму.

Круглые очки с золотистым оттенком названы самыми культовыми в мировой истории рок-н-ролла. Основатель популярной группы всех времен "The Beatles" использовал их в 1966 году для роли стрелка Грипвида в сатирической ленте о Второй мировой войне.

Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's, который занимается продажей антиквариата и произведений искусства, продал знаковый лот за 183 тысячи долларов. Имя покупателя не разглашается, однако утверждают, что стартовая цена составляла около восьми тысяч долларов.

В 1968 году эти солнцезащитные очки Джон Леннон оставил на заднем сиденье автомобиля Алана Херринга, который был водителем барабанщика "The Beatles" Ринго Старра. Они были повреждены: одна линза очков отделилась от оправы. Алан Херринг предложил починить ценный аксессуар, однако Джон Леннон отказался. Теперь через пять десятилетий эти очки помогли мужчине получить кругленькую сумму.

Что известно о "The Beatles"?

Британские газеты и знаменитые музыканты называли Леннона "Большой Джон". С первого же концерта в ночном клубе Гамбурга в 1960 году "бит-квартет" "The Beatles" вызвал настоящий фурор среди рок-фанатов, причем сразу и навсегда. Четверка юных ливерпульских талантов сделала небывалый переворот в истории современной музыки. Всемирно известные The Beatles появились в 1959 году. Группа очень быстро приобрела большую популярность. Своего восхищения музыкой "Битлов" не скрывала даже королева Елизавета II.

 
 
 
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Ticket To Ride / Yes It Is single sleeve - Italy, 1965 ➿ Photo Apple Corps Ltd. ➿ @georgeharrisonofficial, @johnlennonofficial, @paulmccartney, @ringostarrmusic

Публикация от The Beatles (@thebeatles)

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Леннон стал известен не только как музыкант, но и как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и во время публичных выступлений. Леннон говорил об идеях равенства и братства, мира и свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых известных деятелей 60-70 годов.

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Аукцион, The Beatles, Очки, Джон Леннон, Большой Джон.
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