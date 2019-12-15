Легендарные очки Джона Леннона продали за 183 тысячи долларов (Фото)

Круглые очки с золотистым оттенком названы самыми культовыми в мировой истории рок-н-ролла. Основатель популярной группы всех времен "The Beatles" использовал их в 1966 году для роли стрелка Грипвида в сатирической ленте о Второй мировой войне.
Один из старейших аукционных домов мира Sotheby's, который занимается продажей антиквариата и произведений искусства, продал знаковый лот за 183 тысячи долларов. Имя покупателя не разглашается, однако утверждают, что стартовая цена составляла около восьми тысяч долларов.
В 1968 году эти солнцезащитные очки Джон Леннон оставил на заднем сиденье автомобиля Алана Херринга, который был водителем барабанщика "The Beatles" Ринго Старра. Они были повреждены: одна линза очков отделилась от оправы. Алан Херринг предложил починить ценный аксессуар, однако Джон Леннон отказался. Теперь через пять десятилетий эти очки помогли мужчине получить кругленькую сумму.
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In 1966, John Lennon was given a pair of round glasses to prepare for his role in Richard Lester's film How I Won the War. Quickly they became synonymous with his image and later his name, and are now the most iconic glasses in Rock and Roll history. Given to Ringo Starr’s driver, Alan Herring, by John Lennon in 1968, these sunglasses are one of a number of items being offered in our dedicated Beatles sale, open for bidding online until 2pm, 13th December. #TheBeatles #johnlennon
Что известно о "The Beatles"?
Британские газеты и знаменитые музыканты называли Леннона "Большой Джон". С первого же концерта в ночном клубе Гамбурга в 1960 году "бит-квартет" "The Beatles" вызвал настоящий фурор среди рок-фанатов, причем сразу и навсегда. Четверка юных ливерпульских талантов сделала небывалый переворот в истории современной музыки. Всемирно известные The Beatles появились в 1959 году. Группа очень быстро приобрела большую популярность. Своего восхищения музыкой "Битлов" не скрывала даже королева Елизавета II.
Леннон стал известен не только как музыкант, но и как политический активист. Свои взгляды он высказывал как в песнях, так и во время публичных выступлений. Леннон говорил об идеях равенства и братства, мира и свободы. Это сделало его кумиром хиппи и одним из самых известных деятелей 60-70 годов.