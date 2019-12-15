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Умерла Анна Карина - легенда французского кино

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Умерла Анна Карина - легенда французского кино
16:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Знаменитость долгое время боролась с онкоболезнью, однако вылечиться так и не смогла.

Анна Карина умерла в одной из больниц Парижа. Эту информацию уже успел официально подтвердить представитель актрисы. По его словам, смерть наступила из-за онкоболезни, с которой кинодива боролась на протяжении длительного времени. На последней стадии рака у нее обнаружили значительные осложнения, а лечение не помогло прекратить распрастранение метастаз.

Известно, что во время смерти рядом с Анной Кариной был ее четвертый муж – режиссер Деннис Берри. На потерю уже отреагировали представители власти, в частности, министр культуры Франции Франк Ристер.

"Ее взгляд был взглядом "Новой волны". Так останется навсегда. Анна Карина была музой режиссера Годара, но также Риветте или Висконти. Она магнетизировала весь мир. Сегодня французское кино осиротело. Оно потеряло одну из своих легенд", – отметил политик.

Что известно об Анне Карине

На самом деле Анна Карина не была француженкой по национальности, хоть и стала их поп-дивой. Родилась звезда в Копенгагене, в Дании. Отец, который был капитаном, развелся с мамой Анны, когда она была еще ребенком. Поэтому первые годы жизни Анну Карину воспитывала бабушка. Уже в школьном возрасте будущая актриса поселилась со своей мамой.

Фото Twitter / @CriterionDaily

Карьеру Анна Карина начала еще в подростковом возрасте. Уже в 14 девушка выходила на сцену кабаре, выступая со своей шоу-программой. Кроме этого, она активно участвовала в радиоэфирах и снималась в короткометражных фильмах.

Дебютная большая роль в кино принесла Анне Карине мировую славу. Актриса снялась в фильме "Девушка в башмачках", который презентовали на Каннском кинофестивале. Тогда талантливую и перспективную датчанку заметили режиссеры, которые посоветовали ей переехать во Францию. Анна прислушалась к совету и уже в 1958 году поселилась в Париже.

Фото Twitter / @TheFilmStage

Это решение помогло ей наладить сотрудничество с легенадрним режиссером Жаном-Люком Годаром и стать подругой Коко Шанель и Пьера Кардена. Предложения ролей сразу же посыпались Анне, после того как она появилась в фильме "Женщина есть Женщина". "Жить своей жизнью", "Монахиня", "Драже с перцем", "Шахерезада", "Свидания в Брэ", "Остров сокровищ", "Аве Мария", "Философский камень", "Человек, который хотел быть виновным", "Правда о Чарли" – это далеко не весь список успешных работ Анны Карины.

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Что касается личной жизни, то актриса была трижды замужем. На протяжении 6 лет она была женой Жана-Люка Годара. После этого Анна Карина выходила замуж за актеров Пьера Фабра (в 1968 году), Даниэля Дюваля (в 1978 году) и Денниса Берри (в 1982 году).

Звезда безупречно знала датский, французский, английский, шведский и итальянский языки. Кроме этого, она реализовала себя как писательница, издав четыре романа. Также Анна Карина имела прекрасный голос, который демонстрировала не только в кинолентах, но и на сцене.

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Смерть, Французская актриса, Анна Карина, Альманах-2019.
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