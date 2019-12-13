Трагедия в Москве: ушла из жизни известная актриса

Новости шоу бизнеса:Сегодня, 19 декабря, в возрасте 60 лет умерла актриса Екатерина Дурова.

После продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова.

Екатерина Дурова родилась в семье актеров. Ее отец - народный артист СССР Лев Дуров, мать - Ирина Кириченко, игравшая в "Современнике" и "Ленкоме".

Театральное образование Екатерина получила, окончив ГИТИС имени А. В. Луначарского. Играла на сценах Театра на Таганке, в Театре на Малой Бронной с 1984 года.

Ее фильмография насчитывает около 30 картин. Сыграла главную роль в мелодраме "Фантазии Фарятьева". Также известна по ролям в фильмах "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", сериалу "Кровавая барыня".

Екатерина Дурова была замужем два раза. Первым мужем актрисы стал актер Сергей Насибов, от которого в 1979 году актриса родила дочь Екатерину.

Вторым мужем Дуровой стал российский актер Владимир Ершов, в браке с которым у актрисы появился сын Иван (1986).

О дате и месте прощания с актрисой будет сообщено немного позже.