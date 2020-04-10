Впервые: Боб Дилан возглавил чарт Billboard (Видео)

Новости культуры:Музыкант Боб Дилан занял первое место чарта Billboard впервые за свою многолетнюю карьеру.

Лауреат Нобелевской премии и всемирно известный музыкант Боб Дилан впервые оказался на первом месте в американском чарте Billboard с песней "Murder Most Foul".

Об этом сообщает NME.

Его 17-минутная композиция рассказывает об убийстве американского президента Джона Кеннеди в 1963 году, она опубликована на YouTube. Это первый оригинальный релиз Дилана за последние восемь лет.

Уточним, что лидером Billboard он так и не мог стать. Так, песни музыканта "Like a Rolling Stone" и "Rainy Day Women" заняли вторую позицию чарта в 1965 и 1966 году.