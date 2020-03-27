После 8 лет перерыва Боб Дилан выпустил песню об убийстве Джона Кеннеди (Видео)

Легендарный Боб Дилан неожиданно выпустил новую песню Murder Most Foul ("Самое грязное убийство") - это 17-минутная композиция, посвященная убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.
Об этом сам музыкант рассказал в твиттере.
"Приветствую всех моих поклонников и подписчиков и благодарю за вашу поддержку и преданность на протяжении многих лет. Это неизданная песня, которую мы записали некоторое время назад и которая может показаться вам интересной. Да пребудет с вами Бог", - написал артист.
Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.
This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.
Stay safe, stay observant and may God be with you.
Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb
— bobdylan.com (@bobdylan) March 27, 2020
Murder Most Foul - первый релиз Боба Дилана за восемь лет. Свой последний оригинальный альбом Tempest музыкант выпустил в 2012 году.
Напомним, барбадосская певица Рианна решила порадовать фанатов новым треком Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor, но фанаты звезды остались разочарованными.