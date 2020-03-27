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После 8 лет перерыва Боб Дилан выпустил песню об убийстве Джона Кеннеди (Видео)

После 8 лет перерыва Боб Дилан выпустил песню об убийстве Джона Кеннеди (Видео)
20:54 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры:Последний оригинальный альбом Дилана вышел в 2012 году.

Легендарный Боб Дилан неожиданно выпустил новую песню Murder Most Foul ("Самое грязное убийство") - это 17-минутная композиция, посвященная убийству 35-го президента США Джона Кеннеди.

Об этом сам музыкант рассказал в твиттере.

"Приветствую всех моих поклонников и подписчиков и благодарю за вашу поддержку и преданность на протяжении многих лет. Это неизданная песня, которую мы записали некоторое время назад и которая может показаться вам интересной. Да пребудет с вами Бог", - написал артист.

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Murder Most Foul - первый релиз Боба Дилана за восемь лет. Свой последний оригинальный альбом Tempest музыкант выпустил в 2012 году.

Напомним, барбадосская певица Рианна решила порадовать фанатов новым треком Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor, но фанаты звезды остались разочарованными.

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Все по теме:

Боб Дилан, Песня, Джон Кеннеди, Murder Most Foul, Самое грязное убийство.
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