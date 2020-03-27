Фанаты разочарованы: Рианна представила новый трек (Видео)

Новости культуры:Рианна решила порадовать фанатов новым треком Believe It, записанным совместно с рэпером PartyNextDoor.

Сегодня, 27 марта, Рианна впервые за три последних года прервала творческое молчание и опубликовала свой очередной хит в сотрудничестве с популярным канадским рэпером PartyNextDoor.

Песня Believe It вошла в новую пластинку исполнителя Partymobile.

Несмотря на то, что Рианна все же вернулась к музыкальной карьере после длительной паузы, фанаты звезды остались разочарованными. В треке Believe It вокал кумира был фоновым, ведь певица исполнила роль приглашенной исполнительницы. Сеть взорвалась мемами: "Риана действительно заставила меня три года ждать фонового вокала?!", "Так мы ждали 3 года, чтобы Рианна сказала 5 слов об особенности?!".

Стоит напомнить, что последний альбом Anti, Рианна выпустила еще в 2016 году. С того времени она полностью погрузилась в создание собственной бьюти-индустрии, запустила линейку белья Savage X Fenty и выступила в поддержку социальных инициатив. Однако в конце прошлого года звезда объявила, что ее девятый студийный альбом почти готов, однако она до сих пор не объявила дату релиза, что не на шутку возмущает поклонников.