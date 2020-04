С хореографом в главной роли: Джастин Бибер выпустил клип "At Least For Now" (Видео)

Канадский поп-певец Джастин Бибер представил клип на песню At Least For Now. Режиссером видеоклипа, действие которого происходит на вершине горы, выступил Ник Демура, работавший с Бибером в туре Believe в качестве креативного директора. Хореографом-постановщиком стал Шин Лью, который снялся в клипе.