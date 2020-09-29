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Меган Маркл и принц Гарри ответили по поводу участия в реалити-шоу на Netflix

Меган Маркл и принц Гарри ответили по поводу участия в реалити-шоу на Netflix
Обновлено 10:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Гарри и Меган опровергли сообщения о том, что они собираются принять участие в реалити-шоу для Netflix.

Представитель пары сообщил, что "герцог и герцогиня не будут принимать участие ни в каких реалити-шоу". Подписанный ними контракт не обязывает их участвовать в каких-либо съемках.

Напомним, что после решения герцогов Сассекских отказаться от обязанностей королевской семьи, пара объявила, что хочет добиться финансовой независимости.

В августе этого года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с сервисом Netflix. Герцог и герцогиня Сассекские будут выпускать документальные фильмы, сериалы, художественные картины, шоу и детские программы. А также будут освещать истории и проблемы, которые им близки.

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"Мы сфокусируемся на создании контента, который будет давать людям надежду. Как недавно ставшие родителями, мы хотим делать вещи, которые будут вдохновлять семьи и являются важными для нас", — отметили Меган Маркл и принц Гарри.

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Принц Гарри, Netflix, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.

Автор:

Телеграф
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