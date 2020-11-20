Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют 73-ю годовщину семейной жизни: как они выглядели в день свадьбы

В пятницу, 20 ноября, королева Елизавета II и ее супруг, принц Филипп, отмечают 73-ю годовщину свадьбы.

В честь этого грандиозного события на странице в Инстаграм королевской семьи был опубликован новый портрет монаршей четы, а также их архивный снимок.

На новом фото 94-летняя королева Елизавета и 99-летний принц Филипп сидят на диване и рассматривают открытку, которую сделали своими руками их правнуки принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

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На втором снимке королева и герцог изображены в 1947 году во время медового месяца в Бродлендсе в Хэмпшире.

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Отметим, что этот союз оказался самым долгим в истории британской монархии.

В возрасте 21 года еще будучи принцессой, Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филипа Маунтбеттена. Это произошло 20 ноября 1947 года. С тех пор они вместе.

В их семье родилось четверо детей: Чарльз, принц Уэльский; принцесса Анна; принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский.

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Как проходила торжественная церемония бракосочетания Елизаветы II и принца Филиппа - смотрите ниже.

Ранее "Телеграф" писал, что 14 ноября свое 72-летие отпраздновал старший сын Ее Высочества Елизаветы II - принц Чарльз.