Принцу Чарльзу - 72: кто из королевской семьи поздравил британского наследника престола

В субботу, 14 ноября, наследник британского престола принц Чарльз празднует свой день рождения. По этому случаю королевская семья опубликовала символические сообщения в сети, в которых поздравила именинника с 72-летием.
Поздравительные посты появились на официальных страницах родственников принца в Инстаграм.
На странице Ее Величества появилось сообщение с черно-белой фотографией, которая умилила сеть. На первом кадре мама принца Елизавета II держит на руках еще маленького Чарльза. Второй кадр сделан во время поездки Чарльза с матерью в Шотландию.
"Поздравляем принца Уэльского с днем рождения!" - говорится в посте.
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Кейт Миддлтон и принц Уильям выложили веселое фото принца Чарльза на фоне природы. "Поздравляем с Днем Рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского!" - подписали фото герцоги Кембриджские.
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На официальной странице принца Уэльского и его супруги, 73-летней Камиллы Розмари, позже появился благодарственный пост: "Спасибо за все наилучшие пожелания по случаю 72-летия принца Уэльского!"
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Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл также, возможно, поздравили родственника с именинами. По традиции, они звонят во дворец на все особые даты.
"Телеграф" писал, что в 2021 году Ее Высочество Елизавета II готовится передать престол своему сыну, принцу Чарльзу. Об этом поведал королевский биограф Робертс Джобсон. А СМИ называют принца "избалованным" через его высокие требования к персоналу.