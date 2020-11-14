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Принцу Чарльзу - 72: кто из королевской семьи поздравил британского наследника престола

Принцу Чарльзу - 72: кто из королевской семьи поздравил британского наследника престола
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Clarence House

В субботу, 14 ноября, наследник британского престола принц Чарльз празднует свой день рождения. По этому случаю королевская семья опубликовала символические сообщения в сети, в которых поздравила именинника с 72-летием.

Поздравительные посты появились на официальных страницах родственников принца в Инстаграм.

На странице Ее Величества появилось сообщение с черно-белой фотографией, которая умилила сеть. На первом кадре мама принца Елизавета II держит на руках еще маленького Чарльза. Второй кадр сделан во время поездки Чарльза с матерью в Шотландию.

"Поздравляем принца Уэльского с днем рождения!" - говорится в посте.

 
 
 
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Кейт Миддлтон и принц Уильям выложили веселое фото принца Чарльза на фоне природы. "Поздравляем с Днем Рождения Его Королевское Высочество принца Уэльского!" - подписали фото герцоги Кембриджские.

На официальной странице принца Уэльского и его супруги, 73-летней Камиллы Розмари, позже появился благодарственный пост: "Спасибо за все наилучшие пожелания по случаю 72-летия принца Уэльского!"

 
 
 
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Отметим, что принц Гарри и Меган Маркл также, возможно, поздравили родственника с именинами. По традиции, они звонят во дворец на все особые даты.

"Телеграф" писал, что в 2021 году Ее Высочество Елизавета II готовится передать престол своему сыну, принцу Чарльзу. Об этом поведал королевский биограф Робертс Джобсон. А СМИ называют принца "избалованным" через его высокие требования к персоналу.

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Поздравление, Королевская семья, Принц Чарльз, Елизавета II, День рождение, Герцоги Кембриджские.

Автор:

Телеграф
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