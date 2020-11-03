Королева Елизавета II готовится передать корону старшему сыну принцу Чарльзу: когда это произойдет

Сеть заполонила информация, что в следующем году королева Великобритании Елизавета II покинет престол, и на трон взойдет старший сын королевы принц Чарльз.

Об этом рассказал королевский биограф Робертс Джобсон в шоу The Royal Beat.

Он заявил, что Елизавета II планирует покинуть престол в апреле 2021 года, когда ей исполнится 95 лет и пойдет уже 70-й год ее правления.

Сама Ее Величество пока никак не комментирует это заявление.

По мнению экспертов, королева передаст власть именно старшему сыну и новым королем Великобритании станет принц Чарльз. Хотя принцесса Диана хотела, чтобы на трон вступил принц Уильям.

Напомним, что Елизавета II взошла на трон 2 июня 1953 года. Она стала тридцать девятым правителем Великобритании и на данный момент является самым «взрослым» правящим монархом.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что принц Уильям в тайне переболел коронавирусом.