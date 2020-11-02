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Принц Уильям тяжело переболел коронавирусом, но скрыл это, - СМИ

Принц Уильям тяжело переболел коронавирусом, но скрыл это, - СМИ
Обновлено 09:23 Сегодня Телеграф

Супруг Кейт Мидлтон, 38-летний наследник престола принц Уильям тяжело переболел коронавирусом в апреле этого года, но свой диагноз мужчина держал в секрете. Об этом сообщает издание The Sun.

Уильям получил положительный тест на COVID-19 через несколько дней после того, как его отец принц Чарльз и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также были поражены вирусом.

"Прогремели важные заявления, и я просто не хотел никого тревожить", - признался одному доверенному Уильям.

Герцога лечили дворцовые врачи, и, следуя указаниям правительства, он изолировался в семейном доме Анмер Холл в Норфолке. Примечательно, что в апреле он продолжил активно работать и провел 14 телефонных и видеозвонков.

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"Он был полон решимости выполнить свои обязательства", - пишет издание.

Журналисты отмечают, что принц очень тяжело перенес болезнь: "В какой-то момент ему было трудно дышать, поэтому очевидно, что все вокруг него были изрядно напуганы".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Европе начинают возвращаться к усилению карантина. Так, Германия и Франция объявили о введении нового режима самоизоляции, а жители Ирландии уже сейчас сидят на карантине.

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Все по теме:

Принц Уильям, Королевская семья, Коронавирус, Герцоги Кембриджские, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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