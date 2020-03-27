У Джонсона обнаружили коронавирус

Новости мира:Британский премьер подхватил новую коронавирусную инфекцию COVID-19.

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на резиденцию премьер-министра.

"Тест премьер-министра Бориса Джонсона дал положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у Джонсона легкие симптомы, и он будет самоизолирован на Даунинг-стрит, где расположена резиденция премьер-министра.

Премьер Великобритании прошел тест на коронавирус по личному совету главного врача Англии, профессора Криса Уитти.

Сообщается, что Джонсон по-прежнему будет отвечать за урегулирование кризиса, связанного с коронавирусом.