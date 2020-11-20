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Покруче Меган: Кейт Миддлтон планирует изменить устаревшие королевские правила

Покруче Меган: Кейт Миддлтон планирует изменить устаревшие королевские правила
Обновлено 14:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram Kensingtonroyal

В течение последних нескольких лет Кейт Миддлтон готовится стать королевой-консорт, титул, который она получит, когда принц Уильям однажды станет королем. Впрочем это случится намного позже.

Отметим, что после отставки Елизаветы II, ее старший сын, принц Чарльз, займет ее трон. 38-летний Уильям следующий в очереди на британскую корону после своего отца.

"Кейт может изменить некоторые устаревшие королевские правила, когда станет королевой", - сообщает королевский источник в новом выпуске издания Us Weekly.

В первую очередь Кейт изменит правило, согласно которому она будет чаще появляться на публике и общаться с ней. Герцогиня уже сейчас активно занимается социальным сетями и дает телеинтервью и виртуальные чаты без своего супруга.

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Однако сейчас главным приоритетом для Кейт Миддлтон являются ее муж и маленькие дети: 7-летний принц Джордж, 5-летняя принцесса Шарлотта и 2-летний принц Луи.

Ранее "Телеграф" писал, что герцогиня Кембриджская уже нарушает некоторые королевские правила, в частности, монарший дресс-код. При этом, Кейт назвали самой стильной звездой Инстаграм.

А 11 ноября Кейт Миддлтон приняла участие в видеоконференции, посвященной Дню памяти павших в Великобритании.

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Кейт Миддлтон, Королевская семья.

Автор:

Телеграф
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