Кейт Миддлтон приняла участие в видеовстрече, посвященной Дню памяти павших в Великобритании

Кейт Миддлтон, которую недавно признали самой стильной звездой Instagram, приняла участие в видеовстрече, посвященной Дню памяти павших, который отмечается 11 ноября в Великобритании.
Известно, что благотворительная организация Королевский британский легион оказывает пожизненную поддержку всем, кто служил в британских вооруженных силах и их семьям.
Супруга принца Уильяма, 38-летняя герцогиня Кембриджская пообщавшись с семьями погибших британских военнослужащих, чтобы узнать о влиянии, которое на них оказала неделя памяти. Кейт была одета в белую блузку с эмблемой в виде красного мака (символ памяти павших) на черном воротнике.
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Официальное мероприятие по этому поводу состоялось в прошлое воскресенье.
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Ранее "Телеграф" писал, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл могут встретится на свадьбе сына Дэвида и Виктории Бекмэм.