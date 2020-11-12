Кейт Миддлтон приняла участие в видеовстрече, посвященной Дню памяти павших в Великобритании

Кейт Миддлтон, которую недавно признали самой стильной звездой Instagram, приняла участие в видеовстрече, посвященной Дню памяти павших, который отмечается 11 ноября в Великобритании.

Известно, что благотворительная организация Королевский британский легион оказывает пожизненную поддержку всем, кто служил в британских вооруженных силах и их семьям.

Супруга принца Уильяма, 38-летняя герцогиня Кембриджская пообщавшись с семьями погибших британских военнослужащих, чтобы узнать о влиянии, которое на них оказала неделя памяти. Кейт была одета в белую блузку с эмблемой в виде красного мака (символ памяти павших) на черном воротнике.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Nov 10, 2020 at 2:43pm PST

Официальное мероприятие по этому поводу состоялось в прошлое воскресенье.

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Nov 8, 2020 at 4:12am PST

View this post on Instagram A post shared by Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal) on Nov 8, 2020 at 5:01am PST

Ранее "Телеграф" писал, что Кейт Миддлтон и Меган Маркл могут встретится на свадьбе сына Дэвида и Виктории Бекмэм.