Меган Маркл и Кейт Миддлтон воссоединяться на свадьбе Бруклина Бекхэма

В апреле 2020 года сын Дэвида и Виктории Бекмэм – Бруклин сделал предложение своем возлюбленной – американской актрисе Николе Пельц. Пара планировала сыграть свадьбу в 2020 году, но в связи с пандемией они не хотят рисковать, поэтому перенесли торжество.

Несмотря на перенос свадьбы, подготовку никто не отменял.

Так как родители Бруклина, Виктория и Дэвид Бекхэми, дружат с королевской семьей, и даже присутствовали на бракосочетаниях принцев Уильяма и Гарри, то очевидно, что герцоги Кембриджские и Сассекские получили приглашения на свадьбу их сына.

Из-за того, что во время крайней встречи Меган и Кейт на службе в Вестминстерском аббатстве, герцогини вовсе не общались между собой, Виктория переживает, чтобы внимание на свадьбе не перенеслось с молодоженов на отношения жен принцев Уильяма и Гарри.

Дэвид в свою очередь уверен, что представители королевской семьи знают, как справиться с это ситуацией, и призвал супругу не переживать по этому поводу.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что принц Уильям перенес коронавирус еще в апреле.