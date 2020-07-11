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СМИ: Бруклин Бекхэм обручился с актрисой Николой Пельтц

СМИ: Бруклин Бекхэм обручился с актрисой Николой Пельтц
13:56 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение любимой девушке Николе Пельц.

21-летний Бруклин Бекхэм решил жениться на своей девушке 25-летней актрисе Николе Пельтц.  Пара встречается уже около года.

Информация о вероятной помолвке пары появилась в издании The Mirror.

"Бруклин рассказал всем своим друзьям в Лос-Анджелесе, что они с Николой помолвлены. Это всем известно в их кругу. Они рады!", — рассказал инсайдер.

 
 
 
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I Promise to always be by your side 

Публикация от (@brooklynbeckham)

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Также, если верить инсайдерам, то звездные родители Дэвид и Виктория Бекхэмы благословили решение своего сына.  Они очень рады, что Бруклин наконец таки обрел счастье.

PR-директор семьи пока не дал никаких комментариев. Поэтому утверждать на 100 %, что данная информация достоверная, пока нельзя. 

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Все по теме:

Отношения, Помолвка, Бруклин Бекхэм, Никола Пельц.

Автор:

Телеграф
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