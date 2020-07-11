СМИ: Бруклин Бекхэм обручился с актрисой Николой Пельтц

Сын звездной четы Виктории и Дэвида Бекхэмов Бруклин сделал предложение любимой девушке Николе Пельц.

21-летний Бруклин Бекхэм решил жениться на своей девушке 25-летней актрисе Николе Пельтц. Пара встречается уже около года.

Информация о вероятной помолвке пары появилась в издании The Mirror.

"Бруклин рассказал всем своим друзьям в Лос-Анджелесе, что они с Николой помолвлены. Это всем известно в их кругу. Они рады!", — рассказал инсайдер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram I Promise to always be by your side Публикация от (@brooklynbeckham) 18 Апр 2020 в 10:57 PDT

Также, если верить инсайдерам, то звездные родители Дэвид и Виктория Бекхэмы благословили решение своего сына. Они очень рады, что Бруклин наконец таки обрел счастье.

PR-директор семьи пока не дал никаких комментариев. Поэтому утверждать на 100 %, что данная информация достоверная, пока нельзя.