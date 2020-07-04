Виктория и Дэвид Бекхэм отмечают 21-ю годовщину свадьбы: трогательные поздравления супругов (Видео)

Звездные супруги Виктория и Дэвид Бекхэм сегодня празднуют опаловую свадьбу. Ровно 21 год назад, 4 июля 1999 года, тогда еще участница популярной поп-группы Spice Girls и известный английский футболист обменялись клятвами верности.

На своей официальной странице в Инстаграм Виктория Бекхэм опубликовала видео, на котором показала счастливые моменты супружеской жизни с Дэвидом, где сопроводила кадры трогательным поздравлением: "С юбилеем. Я не могу поверить, что прошел 21 год, как мы сказали "да". Четверо детей, четыре собаки, столько смеха, и я люблю тебя сильнее каждый день".

View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Jul 4, 2020 at 2:36am PDT

В свою очередь Дэвид Бекхэм также решил выложить видео с архивными кадрами и поделиться воспоминаниями о своей любви с первого взгляда: "Около 23 лет назад я сидел в комнате с Гари Невиллом [защитником "Манчестер Юнайтед"], а девочки-перчинки выступали по телевизору. Я обернулся к нему и сказал: "О, мне нравится вон та, в обтягивающем черном комбинезоне". Кто бы мог подумать, что столько лет спустя мы отпразднуем 21 год нашего брака и будем родителями четырех самых красивых и прекрасных детей. Спасибо и с юбилеем, я люблю тебя".

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) on Jul 4, 2020 at 2:26am PDT

Напомним, супруги познакомились в далеком 1997 году на одном из благотворительных матчей. Через пару лет они обручились.

У Виктории и Дэвида четверо детей. Это 21-летний Бруклин, 17-летний Ромео, 15-летний Круз и 8-летняя дочь Харпер.