Орландо Блум о будущем ребенке: "Очень жду эти поздние ночи, когда буду кормить маленького"

43-летний английский киноактер Орландо Блум ждет не дождется, когда снова будет нянчиться с малышом. Об этом он рассказал в шоу Good Morning America.

Блум говорит, что предвкушает семейное домашнее время, когда будет только он, его невеста и малыш.

"Ты заботишься о ребенке, постоянно присутствуешь, смотришь, где можешь помочь маме. Я правда очень жду эти поздние ночи, когда буду вставать и кормить маленького из бутылочки. Обожаю это время - весь мир спит, и у тебя рядом спящий ребеночек. Это волшебное время, когда планета наполняется энергией. Мне так это чувствуется", - поделился Блум.

Также Орландо похвалил свою возлюбленную Кэти и отметил, что она прекрасно справляется с беременностью.

View this post on Instagram A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on May 10, 2020 at 6:48pm PDT

"Она великолепна. Если бы не ее большой живот, было бы вообще непонятно, что беременна. Она - сама сила природы. Для нее это так естественно, она прекрасно справляется, это восхитительно", - сказал актер.

Ребенок Кэти и Орландо должен родиться этим летом, у пары будет девочка. Актер и певица пока не женаты - они планировали сыграть свадьбу этим летом в Японии, но из-за коронавируса торжество пришлось перенести.