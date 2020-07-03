Скачать
Пятница, 03.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Глава МИД Турции: Мы не признаем незаконную аннексию Крыма, это наша принципиальная позиция
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Кулеба: Кремль никогда не ставил задачи обменять людей на людей
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Пушечный удар Исака - в обзоре матча Реал Сосьедад - Эспаньол (Видео)
Полный парад планет 4 июля: что категорически запрещено делать в это время
Парад планет 4 июля: что нельзя делать в это время

Орландо Блум о будущем ребенке: "Очень жду эти поздние ночи, когда буду кормить маленького"

Орландо Блум о будущем ребенке: "Очень жду эти поздние ночи, когда буду кормить маленького"
Обновлено 22:37 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram
43-летний английский киноактер Орландо Блум ждет не дождется, когда снова будет нянчиться с малышом. Об этом он рассказал в шоу Good Morning America.

Блум говорит, что предвкушает семейное домашнее время, когда будет только он, его невеста и малыш.

"Ты заботишься о ребенке, постоянно присутствуешь, смотришь, где можешь помочь маме. Я правда очень жду эти поздние ночи, когда буду вставать и кормить маленького из бутылочки. Обожаю это время - весь мир спит, и у тебя рядом спящий ребеночек. Это волшебное время, когда планета наполняется энергией. Мне так это чувствуется", - поделился Блум.

Также Орландо похвалил свою возлюбленную Кэти и отметил, что она прекрасно справляется с беременностью.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Orlando Bloom (@orlandobloom) on

"Она великолепна. Если бы не ее большой живот, было бы вообще непонятно, что беременна. Она - сама сила природы. Для нее это так естественно, она прекрасно справляется, это восхитительно", - сказал актер.

"Я просто сломалась": Кэти Перри призналась, что хотела покончить жизнь самоубийством

Ребенок Кэти и Орландо должен родиться этим летом, у пары будет девочка. Актер и певица пока не женаты - они планировали сыграть свадьбу этим летом в Японии, но из-за коронавируса торжество пришлось перенести.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дети, Кэти Перри, Орландо Блум.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионки Украины сестры Махно задумались о смене гражданства из-за чиновнического произвола
02 Можно ли заменить кофе цикорием: вред и польза
03 Секреты хорошего сна: несложные правила, которые помогут хорошо выспаться
04 Тина Кароль продолжает "соблазнять" фанатов эротическими снимками
05 40-градусная жара с дождями и грозами: чем "удивит" погода в Украине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
В Канаде уже более 100 тыс зараженных коронавирусом
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться, цифры не лгут
ВОЗ о ситуации с коронавирусом: Людям нужно проснуться
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
Отставка правительства Франции: против экс-премьера начали расследование
&quot;Я требую наказания этих подонков!&quot; Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
"Я требую наказания этих подонков!" Маша Ефросинина заступилась за девушку, которую изнасиловали в Кагарлыке
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь