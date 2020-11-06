Стало известно, кого Меган Маркл поддержала на выборах президента США

Издание Washington Post сообщает, что Меган Маркл досрочно проголосовала за кандидата в президенты США Джо Байдена по почте. Она стала единственным членом королевской семьи, кто проявил свое волеизъявление и принял участие в выборе нового главы страны.

"Меган является американкой гораздо дольше, чем частью британской королевской семьи. Она бы не стала пропускать эти выборы, где бы ни находилась", - пишут журналисты.

Заметим, что не так давно супруги раскритиковали за комментирования выборов. Тогда на саммите Time 100 Меган сказала, что нынешние выборы станут важнейшими в жизни каждого американца. Это также нарушает королевский протокол, ведь члены королевской семьи традиционно не высказывают своих политических предпочтений.

View this post on Instagram A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Oct 25, 2019 at 6:10am PDT

Хотя Уоллис Симпсон, чьи отношения с королем Эдуардом VIII привели к его отречению от престола в 1936 году, была американкой, неизвестно, голосовала ли она когда-либо на американских выборах.

Уоллис Симпсон и Эдуард VIII

Ранее "Телеграф" писал, что Меган Маркл и принц Гарри обязали вернуть британским налогоплательщикам деньги на ремонт поместья Фрогмор-хаус и свою свадьбу.