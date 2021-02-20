99-летний принц Филипп проведет в больнице еще неделю: причина

16 февраля 99-летнего мужа королевы Елизаветы II принца Филиппа госпитализировали в лондонскую больницу короля Эдуарда VII из-за плохого самочувствия.

К счастью, коронавирус у герцога не подтвердили. Однако, чтобы избежать ухудшения состояния принца Филиппа, врачи решили оставить его в больнице еще на неделю.

Об этом сообщает BBC ссылаясь на Букингемский дворец.

Королевские источники сообщают, что госпитализация и нахождение герцога Эдинбургского в больнице является мерой предосторожности, после консультации с врачом, который действует "с большой осторожностью". И добавляют, что принц Филипп находится "в хорошем настроении".

Ранее, "Телеграф" писал, что принц Гарри и Меган Маркл официально покинули королевскую семью и лишились своих титулов, званий и покровительств.