99-летний муж Елизаветы II провел вторую ночь в больнице: последние новости о его состоянии

Принц Филипп, 99-летний муж королевы Елизаветы II, провел вторую ночь в лондонской больнице после того, как почувствовал себя плохо в Виндзорском замке и был госпитализирован.

Принц-консорт, которому в июне исполняется 100 лет, почувствовал себя плохо, после чего проконсультировался с врачом, прежде чем он был доставлен в больницу короля Эдуарда VII в Лондоне. Об этом пишет CTV News.

"Прием герцога является мерой предосторожности по совету доктора Его Королевского Высочества после плохого самочувствия", - заявили в Букингемском дворце, добавив, что он должен оставаться в больнице "несколько дней для наблюдения и отдыха".

Королевский источник подчеркнул, что госпитализация не была экстренной, и сообщил, что 94-летняя Елизавета II осталась в Виндзоре. Королевская чета получила свою первую дозу вакцины от COVID-19 еще в январе.

Филипп женился на Елизавете в 1947 году, за пять лет до того, как она стала королевой. Сейчас он, безусловно, самый долгоживущий супруг самого долгоправящего монарха не только в Соединенном Королевстве, но и во всем мире.

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Филиппа сейчас редко можно увидеть на публике. Он не участвует в официальных мероприятиях с августе 2017 года.

Ранее сообщалось, что в 2020 году Елизавета II и принц Филипп отпраздновали 73-ю годовщину брака.