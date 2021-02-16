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Когда у Меган Маркл и принца Гарри родится второй ребенок: в сети появилась дата

Когда у Меган Маркл и принца Гарри родится второй ребенок: в сети появилась дата
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В день святого Валентина, 14 февраля, принц Гарри и его супруга Меган Маркл поделились радостной новостью - пара снова станет родителями. После перенесенного в июле 2020 года выкидыша, Меган Маркл снова забеременела.

Инсайдеры сообщают, что герцоги Сассекские очень счастливы, что у них появится второй ребенок, а у их сына Арчи - братик или сестричка. Пол наверняка пара уже знает, судя по животику Меган срок уже приличный. Однако пока они решили оставить эту информацию в тайне.

Любопытные СМИ же не останавливаются в поисках деталей беременности, и издание US Magazine уже обнародовало примерную дату родов герцогини.

"Меган снова забеременела осенью 2020 года, а это значит, что рождение ребенка ожидается в конце весны/начале лета" - говорится в сообщении.

Напомним, что первенец пары - малыш Арчи, родился 6 мая 2019 года.

Ранее, "Телеграф" сообщал, как на новость о беременности Меган Маркл отреагировала королевская семья.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Беременность, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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