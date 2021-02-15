Появилась реакция королевы Елизаветы II на беременность Меган Маркл

14 февраля принц Гарри и Меган Маркл объявили, что ждут второго ребенка. Королева Елизавета II и вся королевская семья Великобритании рады новости о том, что герцоги Сассекские ждут пополнения.

Об этом рассказал REUTERS представитель Букингемского дворца.

"Королева и ее муж принц Филипп, отец Гарри принц Чарльз и вся семья были "в восторге" и пожелали паре удачи" - говорится в сообщении.

Отметим, что второй малыш Меган Маркл и принца Гарри станет десятым правнуком королевы Елизаветы II.

Напомним, что в июле 2020 года Меган Маркл пережила выкидыш.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что принцесса Евгения родила сына от английского бизнесмена Джека Бруксбэнка.