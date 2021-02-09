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"Довольно сюрреалистично": Меган Маркл и принц Гарри поделились любимыми стихами

"Довольно сюрреалистично": Меган Маркл и принц Гарри поделились любимыми стихами
Обновлено 23:06 Сегодня Телеграф Фото: instagram sussexroyal

Герцоги Сассекские, 39-летняя Меган Маркл и 36-летний принц Гарри на днях присоединились к виртуальному уроку поэзии с Get Lit, организацией, которая способствует распространению грамотности и вдохновляет молодых людей с помощью поэзии.

Об этом сообщает People.

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"Угадайте, кто сделал сюрприз нашему поэтическому классу в эти выходные? Это был лучший уикенд! Принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, были волшебными, добрыми и интересовались поэзией! Герцогиня даже поделилась некоторыми из своих любимых стихотворений. Мы очень благодарны за их визит в честь Месяца афроамериканской истории. Самый эпический опыт в истории Get Lit!", - написали в Инстаграм участники поэтического кружка в Инстаграме, где также поделились скриншотом видеовстречи в Zoom.

 
 
 
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A post shared by Get Lit — Words Ignite! (@getlitpoet)

Учитель Мейсон Грейнджер рассказал в соцсети, почему Меган и Гарри присоединились к уроку: "Причина их решения поучаствовать - это потому, что в какой-то момент их жизни их очень тронуло стихотворение. Они поделились этим. Эти дети получили неожиданный 45-минутный разговор с принцем Гарри и Меган. Это было довольно сюрреалистично".

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Добавим, что литературный кружок Get Lit был основан в 2006 году Дайан Луби Лейн, и ее учебная программа расширилась до более чем 100 школ по всей Калифорнии, а также была предоставлена учебным заведениям по всему миру.

Ранее стало известно, как Меган Маркл удалось пережить сложный для нее 2020 год и кто поддержал ее в трудные времена.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Литература, Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл.
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