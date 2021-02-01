Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына: стала известна причина

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая 2019 года - на свет появился их первенец сын Арчи. Теперь стало известно, что спустя месяц после рождения малыша, его мать, Меган Маркл, изменила его свидетельство о рождении, попросив изменить ее имя с “Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская” на просто "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Представитель королевской пары рассказал изданию Hello!, почему Меган и Гарри изменили официальный документ.

Оказывается, подобное решение было принято по требованию Букингемского дворца.

"Изменения в публичных документах в 2019 году были продиктованы дворцом, что подтверждается документами высших должностных лиц дворца" – говорится в сообщении.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Стоит отметить, что в сети уже были предположение, что Меган сделала это, чтобы проявить пренебрежение к Кейт Миддлтон. А по второй версии, чтобы почтить покойную свекровь принцессу Диану, которая всегда использовала только королевский титул.

Ранее, "Телеграф" писал, что помогло Меган Маркл преодолеть самые сложные периоды в 2020 году.