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Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына: стала известна причина

Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына: стала известна причина
Обновлено 13:37 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Принц Гарри и Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая 2019 года - на свет появился их первенец сын Арчи. Теперь стало известно, что спустя месяц после рождения малыша, его мать, Меган Маркл, изменила его свидетельство о рождении, попросив изменить ее имя с “Рэйчел Меган, Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская” на просто "Ее Королевское Высочество герцогиня Сассекская".

Представитель королевской пары рассказал изданию Hello!, почему Меган и Гарри изменили официальный документ.

Оказывается, подобное решение было принято по требованию Букингемского дворца.

"Изменения в публичных документах в 2019 году были продиктованы дворцом, что подтверждается документами высших должностных лиц дворца" – говорится в сообщении.

 
 
 
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Публикация от The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal)

Стоит отметить, что в сети уже были предположение, что Меган сделала это, чтобы проявить пренебрежение к Кейт Миддлтон. А по второй версии, чтобы почтить покойную свекровь принцессу Диану, которая всегда использовала только королевский титул.

Ранее, "Телеграф" писал, что помогло Меган Маркл преодолеть самые сложные периоды в 2020 году.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 254

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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