"Это мальчик": Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

На официальной странице королевской семьи в Instagram появилась информация о рождении ребенка Меган Маркл и принца Гарри.

Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) 6 Тра 2019 р. о 6:37 PDT

Первенец родился сегодня, 6 мая, рано утром. Вес младенца - 7 фунтов 3 унции (3.260 кг).

"Герцогиня и ребенок оба здоровы и здоровы, и пара благодарит представителей общественности за их общее волнение и поддержку в течение этого особенного времени в их жизни", - говорится в сообщении.

На официальной странице Букингемского дворца в Twitter появилось видеообращение принца Гарри. Во время родов он находился рядом с женой.

BREAKING: Prince Harry makes a statement to the media.

He says: “Meghan and myself had a baby boy this morning.

“It’s been the most amazing experience I could ever imagine.

“How any woman does what they do is beyond comprehension.” #RoyalBaby pic.twitter.com/BFynZAyAbD

— Charlie Proctor (@MonarchyUK) 6 мая 2019 г.