Принц Гарри впервые пропустит важное событие из-за Меган Маркл

Новости шоу бизнеса: Хотя западные СМИ предполагают, что Меган Маркл уже давно родила первенца, однако Букингемский дворец всячески это отрицает.

На днях нашлось дополнительное подтверждение официальному заявлению: принц Гарри едва ли не впервые пропустит ежегодные спортивные соревнования "Игры непобежденных" (Invictus Games).

Открытие спортивного события запланировано на 8 и 9 мая 2019 года. Перед этим принц Гарри публично сообщил общественности, что поедет в Нидерланды с 2-дневным визитом. Однако не прошло и недели, как планы герцога Сассекского изменились.

Представители Букингемского дворца заверили, что принц Гарри будет в Амстердаме на открытии "Игр непобежденных", однако приедет только на торжественную часть 9 мая и вернется обратно в Великобританию. По официальным данным, такие изменения произошли "из-за проблем с логистикой".

"Игры непобежденных" – международные соревнования, основанные принцем Гарри в 2014 году. В мероприятии принимают участие исключительно военнослужащие и ветераны, которые были ранены во время службы. Соревнования проводятся в таких видах спорта как баскетбол на колясках, волейбол сидя и гребля в зале.

Несмотря на такое заявление сторонники королевской семьи и журналисты убеждены, что внук Елизаветы II хочет не пропустить момент рождения своего первого ребенка. Согласно их данным, Меган Маркл таки будет рожать дома в присутствии принца Гарри.

Беременность Меган Маркл стала одной из самых популярных тем в мире. Герцогиня Сассекская всячески нарушает королевские правила, привлекая пристальное внимание британских СМИ. Так, едва ли не впервые представители королевской семьи планируют не показывать своего отпрыска после родов, а затем опубликовать фото младенца на официальной странице дворца.

"Меган Маркл и принц Гарри лично приняли решение сохранить в секрете информацию о рождении их ребенка. Они с нетерпением ждут возможности поделиться новостями со всеми, после того, как отпразднуют событие частно с близкими людьми", – говорилось в официальном заявлении.

Впоследствии у дома принца Гарри и Меган Маркл были замечены медики, поэтому британцы были уверены: герцоги Сассекские уже стали родителями, однако скрывают эту информацию от общественности. Поскольку королевская семья живет за счет налогоплательщиков, это сильно возмутило общество. Поэтому Букингемский дворец поспешил опровергнуть все слухи и заверил всех, что первенец принца Гарри и Меган Маркл еще не появился на свет, а ее роды могут произойти со дня на день.