Не сажайте это растение на кладбище, потому что не будете успевать убирать сорняки

Надо выбирать неприхотливые растения, которые растут компактно и выглядят опрятно

Украинцы традиционно украшают могилы цветами и зеленью. Однако некоторые растения могут доставить больше хлопот, чем пользы, ведь определенные виды растений провоцируют чрезмерный рост сорняков, загромождая место захоронения.

"Телеграф" расскажет, каких растений следует избегать и никогда не сажать на кладбище. Таким образом вы сохраните нервы и сэкономите время.

Прежде всего следует избегать высадки агрессивных видов, таких как:

• Мята – быстро распространяется самосевом и корневищами, вытесняя другие культуры;

• Грачик (портулак огородный) – хоть и имеет декоративный вид, часто становится неконтролируемым сорняком;

• Настурция – разрастается слишком быстро и может провоцировать появление сорных трав рядом.

Любые растения с самосевом (особенно мальвы, календулы) — семена прорастают в большом количестве и со временем трудно убирать заросли.

Надо выбирать неприхотливые растения, которые растут компактно: барвинок малый, лаванду, бархатцы, молодило или травяную гвоздику. Они сохраняют аккуратный вид могилы и не дают сорнякам шанса распространиться.

Ранее "Телеграф" писал, что нельзя приносить на кладбище на Проводы.