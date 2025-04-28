Не садіть цю рослину на кладовищі, бо не встигатимете прибирати бур'яни

Треба обирати невибагливі рослини, які ростуть компактно і мають охайний вигляд

Українці традиційно прикрашають могили квітами та зеленню. Проте деякі рослини можуть принести більше клопоту, ніж користі, адже певні види рослин провокують надмірний ріст бур’янів, захаращуючи місце поховання.

"Телеграф" розповість, яких рослин слід уникати та ніколи не садити на кладовищі. Таким чином ви збережете нерви і зекономите час.

Передусім варто уникати висаджування агресивних видів, таких як:

• М’ята — швидко розповсюджується самосівом і кореневищами, витісняючи інші культури;

• Грачик (портулак городній) — хоч і має декоративний вигляд, часто стає неконтрольованим бур’яном;

• Настурція — розростається надто швидко і може провокувати появу бур’янистих трав поруч.

Будь-які рослини з самосівом (особливо мальви, календули) — насіння проростає у великій кількості й з часом важко прибирати зарості. Також не рекомендується висаджувати багаторічні трави, які погано контролюються, наприклад, деякі види хризантем або золотушника (солідаго), що сприяють утворенню щільних бур’янистих заростей.

Треба обирати невибагливі рослини, які ростуть компактно: барвінок малий, лаванду, чорнобривці, молодило чи гвоздику трав’яну. Вони зберігають охайний вигляд могили й не дають бур’янам шансу розповсюдитися.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна приносити на кладовище на Проводи.