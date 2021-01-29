Не Гарри: стало известно, кто помог Меган Маркл преодолеть невзгоды в 2020 году

2020 год стал безумно трудным для 39-летней Меган Маркл. Сначала она с мужем, внуком королевы Великобритании принцем Гарри, отреклась от королевской жизни, потом поскандалила с британскими СМИ и увязла в судебных разбирательствах, пережила несколько переездов и основалась с семьей в Лос-Анджелесе, потеряла ребенка, да и пандемия коронавируса ничего хорошего не принесла.

Как рассказала изданию Hellomagazine генеральный директор благотворительной организации Мэйхью Кэролин Йетс, покровительницей которой является герцогиня Сассекская, Меган Маркл пережила этот сложный период в немалой степени благодаря своим двум четвероногим питомцам, биглю по имени Гай и черному лабрадору-ретриверу Пулу.

"Каждый раз, когда мы говорим с герцогиней о благотворительности, она всегда упоминает, как важны ей ее собаки и какую сильную поддержку они оказывают, особенно во время всего, что произошло в этом году - Covid, личные испытания и невзгоды, которые она пережила", - поделилась Кэролин Йетс.

View this post on Instagram A post shared by Mayhew (@themayhew)

Также гендиректор добавила: "Было действительно приятно поделиться с ней нашим опытом о том, насколько важны животные в трудные времена и каким утешением они могут быть".

Кроме этого, именно этой организации Меган и Гарри доверили опубликовать свою рождественскую открытку, на которой на первом плане изображены питомцы Сассекских.

View this post on Instagram A post shared by Mayhew (@themayhew)

Ранее сообщалось, что Меган Маркл и принц Гарри отказались от социальных сетей из-за онлайн-троллинга.