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У королевы Елизаветы II родился девятый правнук: первое фото малыша

У королевы Елизаветы II родился девятый правнук: первое фото малыша
Обновлено 20:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Princess Eugenie

У британской королевской семьи пополнение: 30-летняя принцесса Евгения Йоркская и ее 35-летний супруг, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк стали родителями прекрасного малыша.

Об этом сообщается на официальном аккаунте Букингемского дворца в Инстаграме.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:55 в больнице Портленда. Джек Бруксбэнк присутствовал", - пишут представители королевской семьи.

 
 
 
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Отмечается, что это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, девятый правнук королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа. Сейчас девушка с новорожденным чувствуют себя хорошо.

В сети всплыла еще одна рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри

Кроме этого, на официальной странице в соцсети был опубликован первый снимок сына королевской четы.

 
 
 
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Напомним, что о беременности принцессы Евгении стало известно в сентябре 2020 года. Позже пара переехала в особняк, в котором изначально жили Меган Маркл и принц Гарри.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

Все по теме:

Королевская семья, Елизавета II, Принцесса Евгения, Джек Бруксбенк.
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