У королевы Елизаветы II родился девятый правнук: первое фото малыша

У британской королевской семьи пополнение: 30-летняя принцесса Евгения Йоркская и ее 35-летний супруг, английский бизнесмен Джек Бруксбэнк стали родителями прекрасного малыша.

Об этом сообщается на официальном аккаунте Букингемского дворца в Инстаграме.

"Ее Королевское Высочество принцесса Евгения благополучно родила сына сегодня, 9 февраля 2021 года, в 08:55 в больнице Портленда. Джек Бруксбэнк присутствовал", - пишут представители королевской семьи.

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Отмечается, что это первый ребенок принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка, девятый правнук королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа. Сейчас девушка с новорожденным чувствуют себя хорошо.

Кроме этого, на официальной странице в соцсети был опубликован первый снимок сына королевской четы.

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Напомним, что о беременности принцессы Евгении стало известно в сентябре 2020 года. Позже пара переехала в особняк, в котором изначально жили Меган Маркл и принц Гарри.