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В сети всплыла еще одна рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри

В сети всплыла еще одна рождественская открытка Меган Маркл и принца Гарри
Обновлено 19:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram sussexroyal

После того, как 2020 год для герцогов Сассекских прошел на фоне кардинальных перемен в личной и общественной жизни, им удалось обустроиться на новой территории и достичь финансовой независимости от британской короны. Пережить все неудачи и падения 39-летней Меган Маркл помогли ее четвероногие друзья, которые были запечатлены на официальной рождественской открытке супругов в декабре прошлого года.

Теперь же в сети появилась вторая неофициальная открытка. Ее герцоги отправили в качестве благодарности поклонникам, которые присылали им добрые пожелания в праздничные дни из Великобритании.

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На фотографии изображена Меган, держащая зонтик для Гарри во время дождя, когда он выступал с речью в Австралии в 2018 году.

 
 
 
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"Спасибо за ваше вдумчивое сообщение. Мы ценим ваши добрые слова и время, которое вы уделили нам, чтобы написать нам по этому особому случаю", - говорится в сообщении открытки. "Передаю вам наши самые теплые пожелания. Герцог и герцогиня Сассекские". Об этом пишет Сosmopolitan.

Ранее стало известно, почему Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 187

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Принц Гарри, Королевская семья, Рождество, Открытки, Меган Маркл.
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