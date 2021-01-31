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В симпатичной шапке: Кейт Миддлтон сделала селфи-видео во время пробежки

В симпатичной шапке: Кейт Миддлтон сделала селфи-видео во время пробежки
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

39-летняя Кейт Миддлтон, которая на днях на одной из видеовстреч продемонстрировала стильный образ с элегантным черным пиджаком и белой блузкой с глубоким вырезом, во время занятия бегом записала обращение по случаю начала Недели психического здоровья детей, которая пройдет с 1 по 7 февраля.

Ролик был размещен на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Инстаграме.

Герцогиня была одета в темно-синюю куртку Barbour за 160 фунтов стерлингов (около 6 тысяч гривен - ред.) и симпатичную вязаную шапку с помпоном.

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"Неделя психического здоровья детей в этом году посвящена самовыражению - поиску творческих способов поделиться своими мыслями, идеями и чувствами. Будь то фотография, искусство, драма, музыка или поэзия - это поиск того, что заставляет вас чувствовать себя хорошо", - сказала Кейт, добавив , что матери и отцы должны быть "лучшими версиями самих себя для детей, о которых мы заботимся".

"В прошлом году вы сказали мне, насколько важным было то, что многим из нас было трудно расставить приоритеты. Это чрезвычайно трудное время для всех нас, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь и о себе", - посоветовала мама троих детей.

Лучшие спортивные образы Кейт Миддлтон - фото:

Неделя психического здоровья детей была открыта под патронажем Кейт Миддлтон Place2Be в 2015 году, чтобы привлечь внимание к важности психического здоровья детей и молодежи, пишет Hellomagazine.

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Тема этого года - "Самовыражение". Она фокусируется на творческих способах, с помощью которых дети и взрослые могут делиться чувствами, мыслями или идеями с помощью искусства, музыки, письма, стихов, танцев, драмы, фотографии и кино или просто занимаясь деятельностью, которая заставляет их чувствовать себя хорошо.

Ранее, 27 января, герцогиня Кембриджская побеседовала с людьми, которые пережили Холокост - 31-летним Зиги Шиппером и 90-летним Манфредом Голдбергом.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья.
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