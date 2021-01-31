В симпатичной шапке: Кейт Миддлтон сделала селфи-видео во время пробежки

39-летняя Кейт Миддлтон, которая на днях на одной из видеовстреч продемонстрировала стильный образ с элегантным черным пиджаком и белой блузкой с глубоким вырезом, во время занятия бегом записала обращение по случаю начала Недели психического здоровья детей, которая пройдет с 1 по 7 февраля.
Ролик был размещен на официальном аккаунте герцогов Кембриджских в Инстаграме.
Герцогиня была одета в темно-синюю куртку Barbour за 160 фунтов стерлингов (около 6 тысяч гривен - ред.) и симпатичную вязаную шапку с помпоном.
"Неделя психического здоровья детей в этом году посвящена самовыражению - поиску творческих способов поделиться своими мыслями, идеями и чувствами. Будь то фотография, искусство, драма, музыка или поэзия - это поиск того, что заставляет вас чувствовать себя хорошо", - сказала Кейт, добавив , что матери и отцы должны быть "лучшими версиями самих себя для детей, о которых мы заботимся".
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"В прошлом году вы сказали мне, насколько важным было то, что многим из нас было трудно расставить приоритеты. Это чрезвычайно трудное время для всех нас, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь и о себе", - посоветовала мама троих детей.
Лучшие спортивные образы Кейт Миддлтон - фото:
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Неделя психического здоровья детей была открыта под патронажем Кейт Миддлтон Place2Be в 2015 году, чтобы привлечь внимание к важности психического здоровья детей и молодежи, пишет Hellomagazine.
Тема этого года - "Самовыражение". Она фокусируется на творческих способах, с помощью которых дети и взрослые могут делиться чувствами, мыслями или идеями с помощью искусства, музыки, письма, стихов, танцев, драмы, фотографии и кино или просто занимаясь деятельностью, которая заставляет их чувствовать себя хорошо.
Ранее, 27 января, герцогиня Кембриджская побеседовала с людьми, которые пережили Холокост - 31-летним Зиги Шиппером и 90-летним Манфредом Голдбергом.