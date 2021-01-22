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В блузке с глубоким вырезом: Кейт Миддлтон продемонстрировала новый образ (фото, видео)

В блузке с глубоким вырезом: Кейт Миддлтон продемонстрировала новый образ (фото, видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram kensingtonroyal

Супруга принца Уильяма, герцогиня Кейт Миддлтон, которую недавно назвали самым влиятельным лицом в сфере моды в Великобритании, во вторник, 19 января, показала новый образ во время видеоконференции с медсестрами, которые трудятся в британских медучреждениях, прилагая максимум усилий в борьбе с коронавирусом.

"Вы снова и снова слышите об удивительных вещах, которые делают медсестры по всей стране", - сказала Кейт во время разговора. "Это то, что не является частью обучения… но то, что исходит из вашего сердца, и я думаю, что это то, что сейчас так важно: эти добрые дела по отношению к пациентам, за которыми вы ухаживаете".

Вместо своей обычной укладки герцогиня продемонстрировала прямой стиль волос. И хотя за последний год Кейт чаще всего ходила в платьях с различными принтами, она сменила их на шикарный и элегантный черный пиджак с белой блузкой с глубоким V-образным вырезом.

Лучшие королевские образы герцогини Кейт Миддлтон (фото)

Ведя разговор из своего загородного дома в Норфолке, Анмер Холл, на заднем плане на видео видны несколько семейных фотографий, в том числе ее снимок с принцем Луи, сделанной на выставке цветов в Челси в 2019 году.

стрижка и новый стиль кейт миддлтон

Ранее сообщалось, что герцоги Кембриджские остались без своего главного помощника в королевских делах - 31-летнего Кристиана Джонса, который предпочел стать инвестором.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Кейт Миддлтон, Стиль, Королевская семья, Герцоги Кембриджские.
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