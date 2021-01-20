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Принц Уильям и Кейт Миддлтон потеряли главного королевского помощника

Принц Уильям и Кейт Миддлтон потеряли главного королевского помощника
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф

За королевской семьей Великобритании каждый день стоит огромная команда работников, которые следят за всем, от приготовления еды до воспитания королевских отпрысков. Однако, похоже, герцог и герцогиня Кембриджские 20 января потеряли одного из ключевых сотрудников, который был "правой рукой" принца Уильяма с апреля 2019 года.

Как сообщает The Sun, 31-летний Кристиан Джонс изначально был нанят на должность заместителя секретаря по коммуникациям Меган и Гарри до их переезда в США, а также герцога и герцогини Кембриджских. Мужчина был принят на работу в Кенсингтонский дворец на должность помощника в декабре 2018 года, а позже его повысили.

Бывший политтехнолог Кристиан ранее возглавлял отдел новостей в Департаменте по выходу Великобритании из Европейского союза и, как сообщается, теперь станет партнером в инвестиционной компании Bridgepoint стоимостью 18 миллиардов фунтов стерлингов.

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Добавим, что до Джонса должность помощника Уильяма занимал Саймон Кейс, который оставил королевскую семью, чтобы занять высшую должность на государственной службе.

Напомним, что 94-летняя королева Великобритании Елизавета II в 2021 году планирует покинуть свой престол.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 229

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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Кристиан Джонс.
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