Принц Уильям и Кейт Миддлтон потеряли главного королевского помощника

За королевской семьей Великобритании каждый день стоит огромная команда работников, которые следят за всем, от приготовления еды до воспитания королевских отпрысков. Однако, похоже, герцог и герцогиня Кембриджские 20 января потеряли одного из ключевых сотрудников, который был "правой рукой" принца Уильяма с апреля 2019 года.

Как сообщает The Sun, 31-летний Кристиан Джонс изначально был нанят на должность заместителя секретаря по коммуникациям Меган и Гарри до их переезда в США, а также герцога и герцогини Кембриджских. Мужчина был принят на работу в Кенсингтонский дворец на должность помощника в декабре 2018 года, а позже его повысили.

Бывший политтехнолог Кристиан ранее возглавлял отдел новостей в Департаменте по выходу Великобритании из Европейского союза и, как сообщается, теперь станет партнером в инвестиционной компании Bridgepoint стоимостью 18 миллиардов фунтов стерлингов.

Добавим, что до Джонса должность помощника Уильяма занимал Саймон Кейс, который оставил королевскую семью, чтобы занять высшую должность на государственной службе.

Напомним, что 94-летняя королева Великобритании Елизавета II в 2021 году планирует покинуть свой престол.