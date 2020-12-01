Принц Уильям станет королем, а Чарльз - регентом: к чему готовится королева

Все чаще в СМИ начали появляться новости о том, что Ее Величество, 94-летняя королева Великобритании Елизавета II в 2021 году планирует покинуть свой престол, а ее место займет старший сын, 72-летний принц Чарльз. Но все может сложиться иначе.

Как передает Express, Чарльз станет официальным регентом, поскольку королевская власть перекладывает все больше обязанностей на принца Уильяма.

Королевский эксперт Луиза Чуни предположила, что Елизавета II может предпочесть инициировать законы регентства вместо полного отречения от престола.

"Часть офисной работы теперь выполняет принц Чарльз, которому рано или поздно достанется регентство. Также некоторые обязанности принца Чарльза перешли к его сыну Уильяму и его жене. Но все остальное Ее Величество делает сама", - рассказала Чуни.

Ранее сообщалось, что Елизавета II может помешать принцу Гарри и Меган Маркл снимать документальные фильмы Netflix.