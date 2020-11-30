Елизавета II может сорвать сделку принца Гарри и Меган Маркл с Netflix

В начале сентября стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри объявили о сделке с компанией Netflix на сумму 112 миллионов фунтов стерлингов. По контракту герцоги обязаны заниматься производством документальных фильмов, сериалов, а также детских программ. Но, как бы пара не хотела отгородиться от королевских правил и зависимой жизни при дворе - им это удается крайне тяжело, а финансовое состояние, по информации СМИ, оставляет желать лучшего.

Как сообщает принцем Чарльзом.

Королевский обозреватель доктор Анна Уайтлок отметила, что этот момент может "формализовать раскол": "Я подозреваю, что мало что изменится, но дворец может попытаться запретить Сассекским участвовать в коммерческих и медийных мероприятиях".

Ранее стало известно, что супруга принца Гарри потеряла второго ребенка - у Меган Маркл случился выкидыш. А вот как отреагировала королевская семья на это горе - узнайте в материалах "Телеграф".